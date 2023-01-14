Американский офицер Иствуд: Нехватка боеприпасов у США для Украины должна порадовать Путина Фото: REUTERS

У США заканчиваются боеприпасы для отправки их украинской стороне, что, вероятно, должно обрадовать Москву. Об этом в статье для 19FortyFive написал американский офицер в отставке Брент Иствуд.

- Украина быстро расходует боеприпасы ... это ставит США в затруднительное положение, - говорится в публикации, которую он озаглавил : "Путин улыбается: у США заканчиваются боеприпасы для отправки на Украину?".

Такая ситуация, по мнению Иствуда, ставит Москву в более выгодное положение. Также он спрогнозировал, что промышленной базе может потребоваться до пяти лет, чтобы произвести достаточное количество патронов для пополнения американских арсеналов.

Ранее портал Business Insider сообщал, что поставки вооружения на Украину истощили военные запасы Германии, и в случае войны боеприпасов у бундесвера хватит максимум на два дня. Также американский морпех в отставке Дакота Вуд высказывал мнение, что поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность Штатов и истощили их военные запасы.