Найдены выжившие при крушении самолета в аэропорту в Непале Фото: REUTERS

Обнаружены выжившие при крушении самолета в аэропорту Покхара в Непале. Как сообщает AFP, пострадавшие были госпитализированы, а также извлечены тела 29 погибших.

«На данный момент мы обнаружили 29 тел, а также отправили нескольких выживших в больницу», - приводит издание слова заместителя главы района Каски Гурудатта Дхакала.

Как передает ТАСС, ссылая на источники в аэропорту, выжили два гражданина Непала, находившиеся на борту разбившегося самолета, однако находятся в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, сообщалось, что погибли все пассажиры и члены экипажа. Как писал сайт KP.RU, на борту потерпевшего крушения воздушного судна были 53 непальца, пять индийцев, четверо россиян, двое корейца, а также по одному - пассажиры из Ирландии, Франции, Аргентины, Австралии. Всего было 68 пассажиров, а также четверо членов экипажа.

Пассажирский самолет упал около города Покхара сегодня, 15 января. Крушение лайнера произошло при взлете с посадочной полосы в аэропорту. Причины трагедии на данный момент неизвестны и выясняются.