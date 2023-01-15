Губернатор Ровенской области Украины сообщил о минировании границы с Белоруссией Фото: REUTERS

Губернатор Ровенской области Украины Виталий Коваль сообщил, что вся приграничная территория с Белоруссией заминирована. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"В нашем регионе весь пограничный периметр заминирован. К тому же север Ровненской области - это сплошные леса и болота", - пишет глава региона.

Он также напомнил, что на севере Ровенской области продолжается строительство инженерных и фортификационных сооружений. По словам Коваля, в возведении участвуют жители региона.

Государственного пограничного комитета Белоруссии фиксирует вооруженные провокации со стороны Украины. По версии представителя ведомства, служащие ВСУ стреляют из автоматического оружия и проводят передислокацию тяжелой техники на приграничной территории Украины.

Вместе с тем, пограничники заявляют, что пересекающие рубежи государств сообщали, что на территории Украины вблизи границы выкопан "противотанковый ров глубиной до трех метров и шириной три-четыре метра".