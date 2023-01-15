Список россиян, находившихся на борту разбившегося самолета, опубликовали власти Неаполя

Среди пассажиров управление Непала отмечает граждан Австралии, Аргентины, Индии, Ирландии и Франции Фото: REUTERS

Управление гражданской авиации Непала разместило список пассажиров потерпевшего крушение самолета в международном аэропорту города Покхара. Среди летевших рейсом отмечаются имена четырех россиян.

Ведомство опубликовало список в Twitter. Согласно документам, на рейсе находились четверо россиян: Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий Лыгин и Виктор Лыгин. Помимо этого в списке отмечается 53 имени граждан Непала, пяти граждан Индии, двух жителей Кореи и по одному представителю Австралии, Аргентины, Ирландии и Франции.

Вместе с тем управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек при крушении пассажирского самолета в международном аэропорту в воскресенье, 15 января 2023 года.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с падением самолета у города Покхара.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета под городом Покхара", - говорится в сообщении Кремля.

Как писал сайт KP.RU, на борту потерпевшего крушения воздушного судна были 53 непальца, пять индийцев, четверо россиян, двое корейца, а также по одному - пассажиры из Ирландии, Франции, Аргентины, Австралии. Всего было 68 пассажиров, а также четверо членов экипажа.