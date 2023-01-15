Путин выразил соболезнования президенту Непала в связи с крушением самолёта Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с падением самолета у города Покхара. Соболезнования российского лидера опубликованы на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета под городом Покхара", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Путин попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в страшной авиакатастрофе в Непале.

Ранее сообщалось, что обнаружены выжившие при крушении самолета в аэропорту Покхара в Непале. Пострадавшие были госпитализированы, а также извлечены тела 29 погибших.

Как писал сайт KP.RU, на борту потерпевшего крушения воздушного судна были 53 непальца, пять индийцев, четверо россиян, двое корейца, а также по одному - пассажиры из Ирландии, Франции, Аргентины, Австралии. Всего было 68 пассажиров, а также четверо членов экипажа. Самолет упал около города Покхара сегодня, 15 января 2023 года. Крушение лайнера произошло при взлете с посадочной полосы в аэропорту.