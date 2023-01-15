Разбившаяся на самолёте в Непале россиянка была беременна

33-летняя москвичка Елена летела к мужу и отцу ребенка, когда погибла при крушении самолета в Покхару Фото: с личной страницы в соцсети.

33-летняя жительница Москвы Елена Бандуро, незадолго до перелета на разбившемся 15 января пассажирском самолете АTR-72 в Покхару, узнала, что в скором времени станет мамой. Сайт KP.RU с сестрой погибшей беременной девушки Ксенией после трагедии в Непале.

"Вчера говорили с ней. Все было хорошо, рассказывала о впечатлениях, о планах на отдых, - поделилась с kp.ru сестра. – В 04:59 по московскому времени написала мне: "Доброе утро, в Непале 7:44. Я иду в зону аэропорта, теперь у меня перелет до города Покхара". Скинула пару фотографий", - рассказала Ксения.

Сестра поделилась, Елена занимала должность SMM-специалиста, что позволяло ей работать дистанционно и иногда приходилось летать в другие страны. После Нового года с друзьями на Шри-Ланке она написала в своих соцсетях, что соскучилась по Максиму – гражданскому мужу и отцу теперь нерожденного ребенка.

"Лена действительно планировала поездку в Непал. Она летела к супругу Максиму, Лена была беременна", - продолжает Ксения. - "На прошлой неделе Лена сообщила родным эту радостную новость. Она сделала УЗИ. Видны были ручки и ножки малютки, очертания. Ждали девочку".

Коллега погибшей россиянки Кристина рассказала KP.RU, что уже связалась с ее мужем. И он подтвердил факт трагедии.

Сегодня Управление гражданской авиации Непала разместило список пассажиров потерпевшего крушение самолета в международном аэропорту города Покхара. Среди летевших рейсом отмечаются имена четырех россиян.

Ведомство опубликовало список в Twitter. Согласно документам, на рейсе находились четверо россиян: Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий Лыгин и Виктор Лыгин.