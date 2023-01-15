«Узнала, что беременна»: Последнее сообщение россиянки Елены Бандуро, летевшей на разбившемся в Непале самолете

Блогер Елена Бандуро могла погибнуть в авиакатастрофе в Непале. Фото: СОЦСЕТИ

Авиакатастрофа с крушением самолета АTR 72, летевшего из Катманду в Покхару, произошла в Непале. На борту судна в момент ЧП находились 72 человека, включая 68 пассажиров. Среди них было четверо россиян. Одной из них оказалась 33-летняя жительница Москвы Елена Бандуро: блогер, SMM-специалист, работавшая на одну из российских авиакомпаний. KP.RU узнала у сестры Ксении, что предшествовало трагедии.

- Вчера говорили с ней. Все было хорошо, рассказывала о впечатлениях, о планах на отдых, - поделилась с kp.ru сестра. – В 04:59 по московскому времени написала мне: «Доброе утро, в Непале 7:44. Я иду в зону аэропорта, теперь у меня перелет до города Покхара». Скинула пару фотографий.

Елена много путешествовала и строила планы на семейную жизнь - готовилась стать мамой. Фото: СОЦСЕТИ

По словам Ксении, последние месяцы Елена жила в Казахстане. Должность SMM-специалиста позволяла ей работать дистанционно, однако иногда ей приходилось по работе летать в другие страны. Новый год москвичка встречала в Шри-Ланке с друзьями. В своих соцсетях она делилась, что соскучилась по Максиму – гражданскому мужу.

Пилот самолета смог вырулить судно так, чтобы оно не рухнуло на поселок. Фото: REUTERS

- Лена действительно планировала поездку в Непал. Она летела к супругу Максиму, Лена была беременна, - продолжает Ксения. – На прошлой неделе Лена сообщила родным эту радостную новость. Она сделала УЗИ. Видны были ручки и ножки малютки, очертания. Ждали девочку.

По словам друзей и родных Елены, сейчас она не отвечает ни на звонки, ни на сообщения. Коллега москвички Кристина рассказала KP.RU, что уже связалась с ее мужем. И он подтвердил, что произошла трагедия.

В Непал Елена летела к любимому гражданскому мужу. Фото: СОЦСЕТИ

- Максим сейчас бегает, ищет Лену по больницам и моргам Непала. Но он верит, что есть шанс на то, что она выжила, - написала Кристина KP.RU.

По последней информации непальских СМИ, в авиакатастрофе есть выжившие.

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