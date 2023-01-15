При взрыве боеприпасов в Белгородской области пострадали десять военнослужащих Фото: Telegram-канал главы Белгородской области Вячеслава Гладкова

В результате взрыва боеприпасов в на хуторе Белгородской области пострадали десять военнослужащих, рассказали ТАСС в экстренных службах.

Как сообщил собеседник агентства, детонация боеприпасов и пожар произошли в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое. Из-за происшествия пришлось эвакуировать 15 жителей из соседних с ДК домов.

Напомним, 10 января глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ходе обстрелов Шебекино Вооруженными силами Украины пострадали двое человек: мужчина и женщина.

В конце декабря 2022 года ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области. В результате обстрела пострадал один человек. По словам Гладкова, в результате атаки ВСУ треть жителей округа осталась без электричества.

Гладкова также сообщал, что во время обстрела Белгорода СМС-сообщения о необходимости пройти в укрытия пришли жителям через 40 минут или даже полтора часа после начала ведения огня.