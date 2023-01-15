Пушков заявил, что Германия не намерена поставлять Украине танки вопреки давлению США

Сенатор РФ Пушков считает, что давление на Германию со стороны США будет нарастать Фото: REUTERS

Власти Германии не намерены поставлять Украине танки Leopard, несмотря на давление со стороны США. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

"Германия, судя по всему, несмотря на неистовые усилия "зеленых", все же не горит желанием направлять "Леопарды" в Украину. Но после того как Минобороны США высказалось за такие поставки, давление на Берлин будет нарастать", - пишет он в Telegram-канале.

Напомним, сегодня, 15 января 2023 года, немецкий концерн Rheinmetall заявил, что располагает 22 танками Leopard 2 и 88 Leopard, однако предупреждает, что на подготовку их к отправке в Украину в случае разрешения властей ФРГ ушел бы год.

Прежде канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя вопрос по поводу готовности поставок немецких танков Leopard 2, заявил, что Германия будет и впредь координировать свои действия с союзниками в процессе поддержки Украины, и поспешных решений приниматься не будет.