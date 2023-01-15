Россиянка сделала предсмертное фото в самолете, упавшем в Непале Фото: СОЦСЕТИ

33-летняя жительница Москвы Елена Бандуро, которая летела в Непал к своему мужу и разбилась на самолете АTR-72 в Покхару, сделала предсмертное фото, разлетевшееся по сети.

Перед катастрофой девушка общалась с сестрой Ксенией, с которой связались корреспонденты "Комсомольской правды" и выяснили, что Елена занимала должность SMM-специалиста, что позволяло ей работать дистанционно и иногда приходилось летать в другие страны. После Нового года с друзьями на Шри-Ланке она написала в своих соцсетях, что соскучилась по Максиму – гражданскому мужу.

"Вчера говорили с ней. Все было хорошо, рассказывала о впечатлениях, о планах на отдых, - поделилась с kp.ru сестра. – В 04:59 по московскому времени написала мне: "Доброе утро, в Непале 7:44. Я иду в зону аэропорта, теперь у меня перелет до города Покхара". Скинула пару фотографий", - рассказала Ксения.

Ранее сайт KP.RU писал, что Елена Бандуро, незадолго до перелета на разбившемся 15 января пассажирском самолете АTR-72 в Покхару, узнала, что в скором времени станет мамой.

"Лена действительно планировала поездку в Непал. Она летела к супругу Максиму, Лена была беременна", - продолжает Ксения. - "На прошлой неделе Лена сообщила родным эту радостную новость. Она сделала УЗИ. Видны были ручки и ножки малютки, очертания. Ждали девочку".