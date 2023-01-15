Столтенберг считает невозможной нормализацию отношений России и Запада после окончания конфликта на Украине Фото: REUTERS

Отношения между Россией и странами Запада вряд ли нормализуются после завершения конфликта на Украине, считает генеральный директор НАТО Йенс Столтенберг.

«Как раньше не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются», – заявил политик газете Handelsblatt.

Как писал сайт KP.RU, ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что Североатлантический альянс и Европейский союз должны нарастить объемы своей военной помощи для Киева на фоне событий под Артемовском и Соледаром.

Напомним, в понедельник, 9 января, Столтенберг не исключил возможность поставок украинской армии тяжелых танков, назвав увеличение поставок оружия дорогой к миру. Как отметил генсек НАТО, на данный момент альянс поставил Киеву вооружения больше, чем можно было себе представить, а теперь украинские войска получат американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

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