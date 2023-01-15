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НовостиПолитика15 января 2023 17:28

Столтенберг считает, что Запад нарастит поставки вооружения Украине

Военная поддержка Киева является самым быстрым путем к миру, заявил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Столтенберг считает, что Запад нарастит поставки вооружения Украине

Столтенберг считает, что Запад нарастит поставки вооружения Украине

Фото: REUTERS

Страны Запада увеличат поставки вооружения Украине, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Это будет одной из тем, которые мы обсудим в Рамштайне . Недавние обещания предоставить тяжелую боевую технику очень важны, и я ожидаю в ближайшем будущем большего», – сказал он в интервью газете Handelsblatt.

По мнению политика, в настоящее время идет решающая фаза конфликта на Украине. Он заявил, что военная поддержка Киева является самым быстрым путем к миру.

Напомним, Соединенные Штаты планируют предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия - БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщили в Белом доме по итогам телефонной беседы президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Посольство России назвало циничными планы Берлина поставить Украине БМП Marder накануне Рождества.