Столтенберг считает, что Запад нарастит поставки вооружения Украине Фото: REUTERS

Страны Запада увеличат поставки вооружения Украине, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Это будет одной из тем, которые мы обсудим в Рамштайне . Недавние обещания предоставить тяжелую боевую технику очень важны, и я ожидаю в ближайшем будущем большего», – сказал он в интервью газете Handelsblatt.

По мнению политика, в настоящее время идет решающая фаза конфликта на Украине. Он заявил, что военная поддержка Киева является самым быстрым путем к миру.

Напомним, Соединенные Штаты планируют предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия - БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщили в Белом доме по итогам телефонной беседы президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Посольство России назвало циничными планы Берлина поставить Украине БМП Marder накануне Рождества.