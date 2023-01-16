Global Times: половина жителей ЕС назвали меры США против РФ невыгодными для Евросоюза

Жители Европейского союза недовольны западной санкционной политикой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Половина жителей Европы назвала антироссийские действия США и их политику негативным сценарием для экономики Евросоюза (ЕС) и других европейских государств. Об этом со ссылкой на результаты соответствующего социологического опроса сообщает китайское издание Global Times.

В публикации отмечается, что опрос, посвященный отношению жителей Европейского союза к антироссийским санкциям, был проведен в большинстве стран ЕС по заказу исследовательского центра Global Times.

Результаты опроса оказались весьма красноречивыми. В частности, по итогам исследования выяснилось, что к настоящему моменту все больше европейцев не удовлетворены контактами с Вашингтоном и выражают обеспокоенность. Кроме того, 49 процентов респондентов полагают, что меры США против России отразятся крайне негативно на европейской экономике.

Ранее санкционную политику ЕС в отношении России неоднократно критиковали и некоторые европейские лидеры. В частности, хорватский президент Зоран Миланович считает, что санкции Запада против РФ совершенно точно не достигнут своего результата. Кроме того, он считает, что санкционное давление на Москву совершенно точно не приближает мирное разрешение украинского кризиса.

Еще одним критиком антироссийских санкций является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он полагает, что санкции против РФ наносят больший вред не российской экономике, а благосостоянию рядовых европейцев. В связи с этим Орбан выразил уверенность, что уже в обозримой перспективе Запад вынужден будет официально публично признать полную неэффективность и пагубность антироссийских санкций.