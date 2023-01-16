Слуцкий заявил о недопустимости компромиссов с Западом в ущерб интересам России

Леонид Слуцкий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компромиссы с Западом недопустимы, Россия достигнет целей спецоперации и пойдет своим путем. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в понедельник, 16 января 2023 года.

"Никаких компромиссов с бывшими некогда западными партнерами в ущерб интересам России больше мы не допустим, - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. - Мы достигнем всех поставленных целей СВО, защитим суверенитет и пойдем своим путем".

По его словам, западные страны только создают видимость партнерства и своей благосклонности, а на деле преследуют исключительно собственные интересы. Сейчас же наблюдается процесс "ломки несостоявшегося гегемона", уверен политик.

Как ранее писал сайт KP.RU, генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что отношения между Россией и странами Запада вряд ли нормализуются после завершения конфликта на Украине.

Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса также заявил, что страны Запада увеличат поставки вооружения Украине. Столтенберг уверен, что в настоящее время идет решающая фаза конфликта на Украине. Он заявил, что военная поддержка Киева якобы является "самым быстрым путем к миру".

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