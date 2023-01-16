Украинские войска ударили по Макеевке шестью ракетами из РСЗО

Украинские боевики вновь обстреляли Макеевку Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Макеевку ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) утром в понедельник, 16 января 2023 года.

Как сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, удары были направлены на Горняцкий район. Информации о разрушениях и жертвах не приводится.

"Выпущено шесть ракет из РСЗО", - уточняется в телеграм-канале ведомства.

Как ранее писал сайт KP.RU, 7 января ВСУ обстреляли Макеевку шестью ракетами из РСЗО и 14 снарядами калибром 155 мм.

Напомним, Макеевка является городом-спутником Донецка, прилегая в нему с северо-востока. Как писал сайт KP.RU, в новогоднюю ночь украинские войска нанесли удар по пункту временной дислокации российских военных в районе Макеевки. Минобороны РФ изначально сообщало о 63 погибших, однако позже число военных, которые погибли при ударе, увеличилось до 89.

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