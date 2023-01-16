Bloomberg: Индия нарастит поставки дизеля из российской нефти в Европу

Перепродажа российских нефтепродуктов ЕС говорит о неэффективности санкций, пишет Bloomberg Фото: REUTERS

Индии с начала спецоперации России в Украине стала одним из крупнейших покупателей российской нефти со скидкой. Значительное увеличение потоков индийского дизельного топлива практически гарантирует, что российская нефть закупается и перерабатывается в дизельное топливо в Индии, прежде чем продаваться обратно в Европу, отмечает агентство Bloomberg.

"Такая торговля не нарушит правила ЕС, но подчеркивает неэффективность, присущую санкциям. По сути, углеводороды будут транспортироваться на тысячи миль дальше, чем обычно, а затем обратно", - отмечает издание.

С 5 февраля Европейский союз, "Большая семерка" и их партнеры ограничат цены на экспорт топлива из России, что совпадет с запретом ЕС почти на весь импорт российских нефтепродуктов.

Существует также потенциал для более сомнительных практик, таких как переоформление грузов или отправка топлива в центры хранения нефтепродуктов в других регионах для смешивания с нероссийскими продуктами.

"Потери российских бочек огромны, и их замена станет огромной логистической проблемой", - основатель консалтинговой компании Oilytics сказал Кешав Лохия. - "Но рынок оценивает меньше паники, поскольку рынки и торговые потоки оказались устойчивыми. Это будет новое перераспределение дизельного топлива".

Поставки в ЕС из США и Индии уже растут, поскольку они производят больше, чем потребляют, что позволяет им экспортировать излишки, говорится в публикации. Ожидается также, что Китай будет направлять больше топлива на близлежащие рынки, косвенно подталкивая грузы от других поставщиков в Европу.

Напомним, десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России должен быть готов к концу февраля 2023 года. Он может включать дальнейшие ограничения на российские СМИ и отключение большего числа банков от системы SWIFT. Дипломаты из Польши и Литвы также полагают, что дополнительные санкции следует наложить и на Белоруссию.