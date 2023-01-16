Украинские военные отступают на артемовском направлении из-за дефицита боеприпасов Фото: REUTERS

Два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили от линии боевого соприкосновения под Артемовском из-за нехватки боеприпасов. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Собеседник журналистов 24-й механизированной бригады ВСУ подтвердили наличие серьезных проблем со снабжением. Так, командир танка рассказал, что из шести боевых машин в его роте в строю осталась только одна.

Как ранее писал сайт KP.RU, сдавшийся в плен военный ВСУ заявил, что в Артемовске погибла рота его сослуживцев. По его словам, в Артемовске ВСУ несли огромные потери, а командование и иностранные наемники относились к мобилизованным украинцам как к "пушечному мясу".

Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска после закрепления в Соледаре направят усилия на продвижение в сторону Артемовска и Северска. Также он отметил, что Вооруженные силы РФ полностью взяли инициативу у ВСУ на линии соприкосновения на Донбассе.

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