Минобороны РФ показало видео уничтожения вертолетом Ка-52 техники ВСУ

Ка-52 "Аллигатор" Фото: Кадр видео

Министерство обороны России показало видео уничтожения российским вертолетом Ка-52 "Аллигатор" военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры появились в телеграм-канале оборонного ведомства в понедельник, 16 января 2023 года.

На видео видно, как российский "Аллигатор" наносит удар по цели неуправляемыми 80-миллиметровыми авиационными ракетами.

Командир вертолета с позывным "Лесоруб" рассказал, как удается избегать обнаружения и атаки со стороны противовоздушной обороны противника. По его словам, для этого приходится летать на предельно малых высотах. Так, в отдельных случаях высота полета может достигать одного метра над уровнем земли. Для атаки используется элемент пилотажа "Горка".

Как ранее писал сайт KP.RU, российские вооруженные силы в рамках спецоперации на Украине начали использовать модернизированные вертолеты Ка-52М, оснащенные ракетами "Изделие 305". Ими поражают командные пункты, ангары с техникой, склады ГСМ и другие важные объекты.

Напомним, минобороны России опубликовало кадры, на которых показано боевое применение высокоточных боеприпасов нового поколения по опорным пунктам и бронетехнике Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции.