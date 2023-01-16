В Италии арестован босс "Коза ностра" Маттео Мессину Денаро, скрывавшийся от правосудия около 30 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянские власти задержали Маттео Мессину Денаро, который считается боссом мафии «Коза ностра». Задержанный мафиози скрывался от правосудия с 1993, возглавляя список самых разыскиваемых мафиози Италии.

Как передает новостной телеканал Rainews24, арест босса мафии «Коза ностра» был проведен в понедельник, 16 января, на Сицилии в провинции Трапани.

Напомним, в начале этого года в Мексике задержали знаменитого наркобарона Овидио Гусмана Лопеса, известного как Коротышка. Как писал сайт KP.RU, после его задержания на улицах мексиканского города начались перестрелки, а улицы оказались заблокированы горящими автомобилями. Было угнано 250 машин, подбиты два вертолета и самолет, погибли и пострадали десятки человек. В США это назвали единственным конфликтам, который угрожает американцам.