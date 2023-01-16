Песков заявил, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социнфраструктуре Украины Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации не наносят удары по жилой и социальной инфраструктуре Украины. Таким образом представитель Кремля прокомментировал обрушение многоэтажного дома в Днепре, отметив, что ответственность за произошедшие несут украинские системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным», - заявил Песков, призвав посмотреть сделанные ранее заключения некоторых представителей Украины, где было сказано о действии противовоздушной обороны.

Напомним, в воскресенье, 15 января, советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович сообщил о том, что ракета, обрушившая подъезд многоэтажного дома в Днепре, была сбита системой ПВО Украины.