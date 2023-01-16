Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика16 января 2023 13:01

Врио главы Запорожской области Балицкий выступил за введение смертной казни в регионе

Предложение врио главы Запорожской области Балицкого обусловлено уровнем "безнаказанности преступлений"
Владимир РОМАНЕНКО
Предложение врио главы Запорожской области Балицкого обусловлено уровнем "безнаказанности преступлений"

Предложение врио главы Запорожской области Балицкого обусловлено уровнем "безнаказанности преступлений"

Фото: REUTERS

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью телеканалу "Крым-24" заявил, что "категорически" выступает за введение смертной казни в регионе.

"Я категорически за то, чтобы была введена смертная казнь, особенно в особых случаях. Но надо делать так, чтобы была максимальная честность и объективность в решении этого вопроса", - подчеркнул он.

Балицкий отметил важность решения ввиду того, что в регионе процветает безнаказанность, продолжаются преступления. Он привел в пример трагедию, когда вооруженные люди ворвались в дом и убили целую семью, включая маленьких детей.

"За такие вещи нужно сразу на месте решать вопрос", - считает врио губернатора.

Напомним, 27 сентября, в ходе пленарного заседания нижней палаты российского парламента депутат Госдумы РФ от "Единой России" Константин Затулин поднял вопрос об отмене моратория на смертную казнь в России. В ответ на инициативу Затулина спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил подготовить протокольное поручение, которое пошло на рассмотрение вышеупомянутые органы.

В том числе о введении смертной казни по всей России высказывался и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он заявлял, что подобная инициатива станет побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда. И если раньше Россию ограничивали европейские конвенции, то сейчас подобные решения страна может принимать самостоятельно.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий Пучков: Россию хотят выгнать из ООН и взять все ресурсы страны под внешнее управление (подробнее)