Врио главы Запорожской области Балицкий выступил за введение смертной казни в регионе

Предложение врио главы Запорожской области Балицкого обусловлено уровнем "безнаказанности преступлений" Фото: REUTERS

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью телеканалу "Крым-24" заявил, что "категорически" выступает за введение смертной казни в регионе.

"Я категорически за то, чтобы была введена смертная казнь, особенно в особых случаях. Но надо делать так, чтобы была максимальная честность и объективность в решении этого вопроса", - подчеркнул он.

Балицкий отметил важность решения ввиду того, что в регионе процветает безнаказанность, продолжаются преступления. Он привел в пример трагедию, когда вооруженные люди ворвались в дом и убили целую семью, включая маленьких детей.

"За такие вещи нужно сразу на месте решать вопрос", - считает врио губернатора.

Напомним, 27 сентября, в ходе пленарного заседания нижней палаты российского парламента депутат Госдумы РФ от "Единой России" Константин Затулин поднял вопрос об отмене моратория на смертную казнь в России. В ответ на инициативу Затулина спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил подготовить протокольное поручение, которое пошло на рассмотрение вышеупомянутые органы.

В том числе о введении смертной казни по всей России высказывался и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он заявлял, что подобная инициатива станет побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда. И если раньше Россию ограничивали европейские конвенции, то сейчас подобные решения страна может принимать самостоятельно.

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