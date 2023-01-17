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НовостиПолитика17 января 2023 1:02

Вучич считает, что США сконцентрировались на борьбе против России

Президент Сербии призвал сограждан не быть наивными
Мария ПАВЛОВА
Александар Вучич заявил, что США сосредоточились на противостоянии с Россией.

Александар Вучич заявил, что США сосредоточились на противостоянии с Россией.

Фото: REUTERS

США концентрирует все свои силы на борьбе против России. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич. В понедельник 16 января Вучич дал эксклюзивное интервью телеканалу TV Happy.

«Они стараются вести себя рационально, серьезно, чтобы не тратить энергию и силы на кого-то другого, потому что они сосредоточили все свои силы против России», - сказал Вучич о Соединенных Штатах, призвав своих сограждан не быть наивными и не считать, что Вашингтон выступает на стороне Сербии.

Ранее НАТО признала, что выступает против России на стороне Украины и будет воевать с Москвой «до последнего украинца».

Также сообщалось, что НАТО перебросит в Румынию самолеты AWACS для ведения разведки против России. Поставки планируют закончить к 17 января 2023 года.

Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров назвал причиной кризиса в отношениях России и Запада «крестовый поход» НАТО против РФ.