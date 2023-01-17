В Донецке спасатели достали из-под завалов тела мужчины и двух женщин после обстрела ВСУ

В Донецке продолжаются разборы завалов после обстрела со стороны ВСУ, найдены тела трех погибших. Фото: МЧС ДНР.

В Калининском районе Донецка спасатели продолжают разбирать завалы после обстрела со стороны ВСУ 16 января.

Пресс-служба МЧС ДНР сообщила, что из-под завалов извлекли тела двух женщин и мужчины.

Сообщается, что погибшего мужчину нашли и извлекли из-под завалов в 21.40 понедельника, 16 января. Его личность устанавливается. В 23.50 спасатели достали тело 45-летней женщины, а в 2.28 вторника, 17 января извлекли еще одну погибшую, ей было 47 лет.

«Работы продолжатся до полного разбора завалов», - сообщили в МЧС.

Напомним, в понедельник 16 января, утром украинские войска нанесли ракетный удар по Калининскому району Донецка. Под обстрел попал проспект Ильича в тот момент, когда тысячи людей ехали на работу.

Сообщалось, что зафиксированы попадания украинских снарядов в здание супермаркета «Авоська» на проспекте Ильича и аптеку на остановке напротив мясокомбината. Также пострадал жилой дом.

Тем временем украинские войска ударили по Макеевке шестью ракетами из РСЗО. Обстрелу подвергся Горняцкий район.

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