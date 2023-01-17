Военная спецоперация на Украине 17 января 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 января 2023 года

Российские танкисты в ходе проведения военной спецоперации на Украине уничтожили в южном секторе СВО опорный пункт противника.

Пленный боец ВСУ сообщил об участии американских наемников в боях за Соледар. В боевых действиях в этом городе Донбасса участвовало как минимум девять граждан США.

Сдавшийся в плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что в Артемовске (украинское название - Бахмут) погибла рота его сослуживцев.

В центральных областях Украины объявлена воздушная тревога 16 января 2023 года. Сирены завыли в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Украинские войска ударили по Макеевке шестью ракетами из РСЗО. Обстрелу подвергся Горняцкий район.

Два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили от линии боевого соприкосновения под Артемовском из-за нехватки боеприпасов.

Министерство обороны России показало видео уничтожения российским вертолетом Ка-52 «Аллигатор» военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Системы противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморский флот сбили в понедельник, 16 января, десять украинских беспилотников на Севастополем. Такое заявление сделал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, уточнив, что никаких повреждений объектов нет, а обстановка в городе спокойная.

Киевские власти отвели часть войск с запорожского участка фронта, об этом сообщил председатель местного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.