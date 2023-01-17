Иран допускает создание совместного производства автомобилей с Россией

Иран и Россия могут начать совместное производство автомобилей. Фото: Ahmad Halabisaz/Zuma\TASS

Тегеран не исключает создание совместного производства автомобилей с Россией. Об этом заявил официальный представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф в беседе с РИА Новости.

По его словам, решение этого вопроса зависит от спроса на иранские транспортные средства в стране.

"После этого мы уже будем рассматривать инвестиции в совместное производство и развитие нашего рынка авто в России", - уточнил Галибаф.

Как ранее писал сайт KP.RU, Москва и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании в области экспорта автомобилей на сумму 300 миллионов долларов. Иран уже поставляет автомобили собственного производства в Азербайджан и Армению.

Напомним, на MIMS-2022 (Московской международной выставке запасных частей и автокомпонентов) "прощупывать" наш рынок приехали иранские компании Iran Khodro (представила седан Tara) и SAIPA (Shahin).

О перспективах иранских автомобилей у нас высказался главный редактор старейшего автомобильного издания в России, журнала "За рулем", Максим Кадаков.