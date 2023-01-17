ВВП Китая в 2022 году увеличился на 3%

Рост ВВП Китая оказался ниже ожидаемого Фото: REUTERS

Внутренний валовый продукт (ВВП) Китая по итогам 2022 года увеличился на 3%. Об этом сообщает Государственное статистическое ведомство КНР во вторник, 17 января 2023 года.

Это ниже прогнозов китайского правительства, согласно которым ВВП должен был увеличиться на 5,5%.

"ВВП Китая в 2022 году, согласно предварительным данным, увеличился на 3% в годовом исчислении и составил 121,021 трлн юаней (17,9 трлн долларов)", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт KP.RU, по итогам 2022 года население Китая уменьшилось на 850 тысяч человек и составило 1 411 750 000 человек. В стране проживают 722,06 миллиона мужчин и 689,69 миллиона женщин. Около 62% населения - это люди в трудоспособном возрасте, 14,9% - пенсионеры.

Напомним, по итогам 2022 года Россия вернулась в десятку сильнейших экономик мира. Исследование проводил Международный Валютный Фонд. Если в 2021 году Россия занимала 11-е место в аналогичном рейтинге, то в 2022-м перебралась на 9-е место. Сейчас по уровню ВВП РФ опережает Италию, Бразилию и Южную Корею.