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НовостиЭкономика17 января 2023 7:35

Цена газа в Европе опустилась почти до 600 долларов впервые с августа 2021 года

Падение цены за день превысило 15%
Роман КИЛЬМЯШКИН
В Европе отмечается рекордное снижение цены газа с августа 2021 года

В Европе отмечается рекордное снижение цены газа с августа 2021 года

Фото: REUTERS

Стоимость газа в Европе в ходе торгов в понедельник, 16 января, снижалась почти до 600 долларов за тысячу кубометров, что произошло впервые с августа 2021 года. Падение цены за день превысило 15%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Минимальная цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила 609 долларов за тысячу кубических метров (54,4 евро за МВт·ч).

Напомним, стоимость газа в Европе в начале января упала из-за аномально теплой погоды и улучшения ситуации с ветрогенерацией. Например, в Берлине в новогоднюю ночь столбики термометров поднялись до +15 градусов.

Как ранее писал сайт KP.RU, Соединенные Штаты готовы продавать природный газ в Европу по долгосрочным контрактам по цене 380 долларов за тысячу кубометров. Об этом заявил глава американской компании EQT Тоби Райс.