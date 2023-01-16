В США назвали цену природного газа для Европы по долгосрочным контрактам

США заявили о готовности продавать природный газ в Европу Фото: REUTERS

Соединенные Штаты готовы продавать природный газ в Европу по долгосрочным контрактам по цене 380 долларов за тысячу кубометров. Об этом заявил глава американской компании EQT Тоби Райс. Его слова приводит "Интерфакс".

Бизнесмен утверждает, что Вашингтон обеспечит безопасность поставок, в том числе за счет привлечения военных.

Как ранее писал сайт KP.RU, премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что оператор "Северного потока – 1" должен обеспечить ремонт газопровода, чтобы обезопасить инфраструктуру от дальнейших повреждений.

Напомним, в конце прошлой недели стоимость фьючерса газа на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до 728 долларов за тысячу кубических метров с поставкой "на день вперед", и до 778 долларов – с поставкой в феврале.

Кстати, государственный министр энергетики Катара Саад аль-Кааби, выступая на энергетическом форуме Atlantic Council в ОАЭ, выразил мнение, что газ из России вернется в ЕС, и это будет большое облегчение и поможет стабилизировать цены.