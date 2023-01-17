Политолог объяснил, почему британцы возмущены визитом жены Зеленского в Давос на форум Фото: с личной страницы в соцсети.

Британцы оказались возмущены поездкой жены президента Украины Елены Зеленской на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. В Сети все активнее звучат недовольные голоса: в момент вооруженного конфликта первая леди Украины летит частным бортом за 52 тысячи долларов.

Мало кто сомневается, что цель визита – просить еще больше денег.

Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко согласен, что именно с этой целью Елена Зеленская летит на форум.

- Цель только одна – деньги,- говорит эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Политолог убежден, что Елена Зеленская расскажет, как «эффективно» тратятся средства на «защиту Запада» от России. Попросит еще денег.

- Но вот никакого отчета, конечно же, не последует, - подчеркнул Ярошенко.

Выступление Елены Зеленской намечено на 17 января 2023 года.

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