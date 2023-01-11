Российские бойцы взяли под контроль всю территорию Соледара

Российские военные взяли под контроль Соледар. Фото: REUTERS

Российские бойцы взяли под контроль всю территорию города Соледар в ДНР. Об этом в среду 11 января сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои», - цитирует РИА Новости сообщение Пригожина.

Уточняется, что российские бойцы взяли под контроль также расположенные в городе соляные шахты.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что центр Соледара находится под контролем российских военных.

Что Россия получит вместе с освобождением Соледара, читайте здесь на KP.RU.

Ранее российское Минобороны показало пуски «Искандеров» по объектам военной инфраструктуры Украины.

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