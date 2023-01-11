Российские бойцы взяли под контроль всю территорию Соледара

Российские военные взяли под контроль Соледар.
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Российские бойцы взяли под контроль всю территорию города Соледар в ДНР. Об этом в среду 11 января сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои», - цитирует РИА Новости сообщение Пригожина.
Уточняется, что российские бойцы взяли под контроль также расположенные в городе соляные шахты.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что центр Соледара находится под контролем российских военных.
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Ранее российское Минобороны показало пуски «Искандеров» по объектам военной инфраструктуры Украины.
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