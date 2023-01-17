Жители Иркутска обратились к Владимиру Путину с просьбой ввести дифференцированные тарифы для майнеров

Профессор Байкальского государственного университета Лариса Соколова направила президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой ввести дифтарифы для майнеров в Иркутской области, сообщает «Лента.ру». Письмо зарегистрировано в приемной президента. К обращению прилагаются 2000 подписей жителей региона. Люди жалуются на критическую ситуацию с нелегальным майнингом в Иркутской области.

«Для Иркутской области аварийные отключения электроэнергии в последнее время — не редкость, что вызывает тревогу со стороны жителей региона. Подобные отключения связаны с непрогнозируемой деятельностью нелегальных майнеров, создающих колоссальную нагрузку на электросети. Причина, по которой Иркутская область стала центром притяжения не только российских, но уже и китайских майнеров, — низкая стоимость электроэнергии на жилищно-коммунальные услуги. При использовании бытовой электроэнергии не по назначению, нагрузка на распределительные сети значительно превышается, происходят аварийные отключения и даже пожары, и, как следствие, огромное количество семей по всей области остается без света и тепла, выходят из строя электроприборы, в результате возгораний портится имущество», — цитируем обращение иркутян.

В документе подчеркивается, что губернатор области Игорь Кобзев ранее направлял письмо на имя вице-премьера России Александра Новака, в котором подчеркивал необходимость введения дифтарифов и выражал обеспокоенность ситуацией. Кроме того, правительство России приняло постановление от 14 ноября 2022 года № 2053, позволяющее принимать соответствующие меры и предусматривать установление тарифов согласно объему потребления. Однако ситуация в регионе не изменилась, а руководство Иркутской области и мэры городов изменили собственную позицию и неожиданно выступили против изменения тарифного регулирования в регионе.

«Уважаемый Владимир Владимирович, просим Вас обратить внимание губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева, а также руководства области на острую проблему воздействия нелегальных майнеров на энергосистему региона и необходимость ее скорейшего решения. Введение системы дифференцированных тарифов на электроэнергию может стать эффективной возможностью снижения нагрузки на бытовые сети и начать планомерное, поступательное развитие электрических сетей в тех территориях, где электроэнергия сейчас — важнейшее условие жизнеобеспечения людей», — резюмируют жители региона.

Напомним, ранее «КП» сообщала, что в Иркутске открылись пункты по сбору подписей против деятельности «серых» майнеров и за введение дифференцированных тарифов. Иркутяне массово оставляли свои подписи против «постоянных замыканий и пожаров в сетях, в которых виноваты серые майнеры».

Кроме того, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования об отношении жителей Иркутска к введению дифференцированных тарифов на электроэнергию в связи с широко распространившейся в регионе практики частного майнинга криптовалюты, сопряженной с повышенным расходом электроэнергии. В регионе преобладает мнение о крайне негативном влиянии нелегального майнинга на энергетическую систему региона: 69% выражают опасение, что он вызывает перегрузки энергосетей, аварии и перебои с электричеством.