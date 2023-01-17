ФАС оштрафовала компанию Apple на 1,2 млрд рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала американскую компанию Apple на 1,2 млрд рублей за навязывание российским разработчикам своего платежного инструмента при создании приложений на iOS. Об этом сообщили в ведомстве во вторник, 17 января.

В ведомстве уточнили, что еще в июле прошлого года ФАС признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. «В результате проведенного административного расследования ФАС России оштрафовала Apple на сумму 1,177 млрд 988,7 рублей (более 17 млн долларов) за нарушение антимонопольного законодательства», - сказано в заявлении ФАС.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что российские оператора не смогли договориться с компанией Apple о поддержке работоспособности функций передачи голоса по сети LTE (VoLTE), а также звонках по Wi-Fi (VoWiFi) в смартфоны, работающие в сетях России на смартфонах iPhone 14.