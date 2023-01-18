Госдума: Володин имеет военно-учетную специальность и является полковником запаса

В Госдуме рассказали о военно-учетной специальности спикера Володина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин имеет военно-учетную специальность и является полковником запаса. Об этом сообщает Telegram-канал Государственной думы.

Сообщается, что информацию об армейском статусе Володина решено обнародовать в ответ на многочисленные вопросы о службе депутатов в вооруженных силах.

Володин проходил обучение на военной кафедре Саратовского института механизации сельского хозяйства им. М.И.Калинина, проходил военные сборы и обучался на курсах при военном институте, имеет звание полковника запаса, сообщили в Госдуме.

Ранее Володин предложил обсудить обязательную службу в армии для госслужащих и депутатов России. Избранию на публичные должности должно предшествовать получение военно-учетной специальности, заявил спикер Госдумы РФ.

Напомним, в сентябре 2022 года племянник Председателя ГД Вячеслава Володина ушел добровольцем на фронт.

Как писал сайт KP.RU, депутат Госдумы Наумов сообщил Шойгу, что готов стать участником спецоперации на Украине. Парламентарий уточнил, что не имеет приоритетной специальности, но готов пройти переподготовку.