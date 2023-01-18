Военная спецоперация на Украине 18 января 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 января 2023 года

Российские военные уничтожили украинские гаубицы «Краб» и М109 «Паладин». Речь идет о военной техники производства Польши и США.

Армия России уничтожила украинский склад с вооружением в Харьковской области. В Харьковской области был поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Российские военные уничтожили более 60 солдат ВСУ на Донецком направлении. Также было ликвидировано 10 единиц украинской техники.

Российские военные уничтожили украинских диверсантов на Купянском направлении. Нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ.

Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку. ВСУ обстреляли населенный пункт Курахово.

Украинские войска роют окопы и укрепляют фортификационные сооружения на границе с Белоруссией.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов заявил о подготовке ВСУ к обороне на Запорожском направлении и создании на заводах в городе Запорожье баз нацистов и бункеров.

На Украине заявили о повреждении 13 энергетических объектов. В нескольких регионах введены аварийные отключения света.

Украина готова к диалогу с Россией, но только если он будет основан на универсальных принципах международного права, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.