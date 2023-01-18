Небензя заявил, что Украина оказалась на пороге межконфессионального конфликта из-за действий Киева

Небензя заявил о близости Украины к серьезному межконфессиональному конфликту. Фото: REUTERS

В Украине существует опасность возникновения серьезного межконфессионального конфликта. Об этом заявил во вторник 17 января постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя. Постпред отметил, что такая ситуация вызвана репрессивной политикой Киева в отношении канонической УПЦ и навязывание верующим провластной раскольнической церкви.

«Очередным направлением репрессивной политики Киева стала война с канонической Украинской православной церковью. Украина оказалась на пороге масштабного межконфессионального конфликта, которого история современной Европы еще не видела», - цитирует Небензю ТАСС. Постпред подчеркнул, что Украина находится в шаге от внутренней религиозной катастрофы.

В то же время ООН призвала Киев соблюдать нормы международного права при проведении обысков в церквях.

Напомним, украинские силовые службы проводят массовые обыски в православных храмах и монастырях. По версии украинских силовиков, целью обысков является выявление запрещенных предметов, а также «лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины».