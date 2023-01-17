ООН призвала Киев соблюдать нормы международного права при проведении обысков в церквях

В ООН призвали киевские власти соблюдать нормы международного права при обысках в местах богослужения. Фото: REUTERS

При проведении обысков в местах богослужения киевские власти должны соблюдать нормы международного права. К этому призвала официальный Киев помощник генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Кегрис.

«Мы призвали украинские власти обеспечить, чтобы любые обыски в зданиях [церквей] и местах богослужения проходили в полном соответствии с международным правом», - цитирует ТАСС выступление Кегрис на заседании созванного Россией заседания Совета Безопасности ООН. На заседании обсуждались гонения на каноническую Украинскую православную церковь со стороны киевских властей.

Ранее во время рождественского богослужения в Храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл напомнил о гонениях, совершаемых украинскими властями в отношении Украинской православной церкви и призвал российских православных верующих молиться за прихожан и священнослужителей УПЦ.

Напомним, украинские силовые службы проводят массовые обыски в православных храмах и монастырях. Так, сообщалось, что СБУ проводит обыски в Софрониево-Молченском мужском монастыре Украинской православной церкви в Сумской области, в Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви, в нескольких храмах Кривого Рога и других местах богослужений.

По версии украинских силовиков, целью обысков является выявление запрещенных предметов, а также «лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины».