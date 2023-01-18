Впервые в истории в Совбезе ООН выступил представитель РПЦ митрополит Антоний

Впервые в истории на заседании Совета Безопасности ООН выступил представитель РПЦ. Фото: REUTERS

Представитель Русской Православной Церкви впервые в истории выступил на заседании Совета Безопасности ООН во вторник 17 января. Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний рассказал о гонениях и клеветнической кампании киевских властей в отношении Украинской Православной Церкви.

«В украинских СМИ ведется разнузданная и откровенно клеветническая кампания против Украинской православной церкви с призывами к полному запрету ее деятельности, применению давления и насилия в отношении ее представителей, что несет четкие признаки языка вражды», - сказал митрополит, отметив, что это приводит к всплеску насилия в отношении верующих, вандализму, поджогу храмов и даже покушений на убийство духовенства.

Также митрополит Антоний напомнил об изменении религиозного законодательства Украины, которые делают возможным рейдерский захват храмов.

В то же время постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина оказалась на пороге межконфессионального конфликта из-за действий Киева и рассказал о навязывании верующим в Украине искусственно созданной провластной раскольнической церкви, а ООН призвала Киев соблюдать нормы международного права при проведении обысков в церквях.