Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" в Ленинградской области Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин 18 января возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень" на Невском пятачке в день 80-летия снятия блокады Ленинграда.

Глава государства традиционно возлагает цветы к мемориалу в годовщину события. Невским пятачком называется плацдарм на левом берегу Невы, который является символом стойкости и мужества советских солдат.

Напомним, сегодня российский лидер находится с визитом в Санкт-Петербурге. Там Путин возложит цветы к братской могиле и к монументу “Мать-Родина”. Также у политика запланированы встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и губернатором региона Александром Бегловым.

Еще одним мероприятием с участием президента России станет его визит на концерн "Алмаз-Антей". Владимир Путин пообщается с работниками предприятия. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию с выступление Владимира Путина 18 января 2023 приурочено к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.