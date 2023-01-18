Медведев назвал два условия новых переговоров по Украине

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев перечислил два важных действия, которые следует выполнить Западу для возобновления переговоров по конфликту на Украине.

В первую очередь, следует признать или "молчаливо принять" новые регионы России, утверждает политик.

"Во-первых, признание (или как минимум молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России – в её Конституции", - уточнил Медведев

Во-вторых, необходимо выработать международные нормы, "рассчитанные на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения", уверен заместитель председателя российского Совбеза.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным на этой неделе подтвердил, что Анкара готова взять на себя роль посредника для установления прочного мира между РФ и Украиной.

Напомним, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что в случае возобновления переговоров с Киевом нужно вести диалог напрямую, без каких-либо посредников, назвав это самым лучшим и наиболее вероятным из всех возможных вариантов.

Дипломат обратил внимание на то, что переговоры с Киевом в 2022 году были именно прямыми, для чего использовались предоставленные площадки. Только с февраля по апрель прошлого года переговоры три раза проходили в Белоруссии и один раз в Турции, а позже стороны общались по видеосвязи.