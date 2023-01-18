Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии

Устав о несении военной службы предусматривает требования к внешнему виду солдат Фото: Алексей БУЛАТОВ

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев прокомментировал сообщения о том, что российским военным в зоне проведения специальной операции запрещают носить бороды и пользоваться планшетами. Его слова приводит РБК.

Депутат напомнил, что требования устава военной службы включают в себя критерии по опрятному внешнему виду.

"При любой самой интенсивной боевой деятельности нет 15–20 минут, чтобы привести в порядок свой внешний вид, - аргументировал генерал-лейтенант Соболев. - На солдата смотрят мирные люди, он должен быть образцом. Если он ходит нестриженый и небритый, то это не красит его ни как человека, ни как солдата".

По его словам, с запретом планшетов все очень просто – нельзя пользоваться средствами связи, которые может засечь противник.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне проведения специальной военной операции в Украине и выслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

Напомним, Сергей Шойгу по итогам совещания военного ведомства по вопросам увеличения численности Вооруженных Сил России заявил о масштабных изменениях в российской армии, в том числе, увеличении ее численности до 1,5 млн человек в период с 2023 по 2026 годы.