Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Краматорска

Российские войска уничтожили склад ВСУ со снарядами для "Града" и HIMARS Фото: REUTERS

Российские военные уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Краматорска. Об этом сообщается в сводке министерства обороны России о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале ведомства в среду, 18 января 2023 года.

Украинские войска хранили в нем снаряды к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Град", добавили в Минобороны.

В общей сложности, за сутки на Донецком направлении уничтожено до 90 военных противника, а также три бронемашины, РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б" и четыре автомобиля.

Как ранее писал сайт KP.RU, в той же сводке говорится, что добровольцам штурмовых отрядов удалось освободить населенный пункт Соль в Донецкой Народной Республике.

Напомним, в начале января министерство обороны РФ сообщило о том, что пусковая установка американской РСЗО HIMARS, из которой боевики ВСУ вели огонь по Макеевке, уничтожена. Ранее стало известно о том, что в результате трагедии в Макеевке погибли сразу 89 российских военнослужащих.