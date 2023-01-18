Врио главы ДНР Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре

Денис Пушилин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в среду, 18 января, заявил, что в Соледаре удалось взять в плен иностранных наемников, сообщив, что конкретных цифр относительно потерь украинских войск на данный момент нет, однако, по его словам, эти потери исчисляются тысячами.

«Точного количества пленных и убитых я сказать не смогу. Иностранные наемники есть. Но, как правило, украинский режим продолжает это максимально скрывать. И больше, наверное, уничтоженных иностранных наемников, нежели взятых в плен», - сказал ври главы ДНР в эфире Первого канала.

Кроме того, сегодня, 18 января, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли точные артиллерийские удары по позициям польских наемников в Соледаре за счет того, что украинские войска раскрыли местоположение поляков на поле боя в радиоэфире.

Напомним, Министерство обороны РФ заявило, что вечером в четверг, 12 января, было завершено освобождение Соледара, который, как отметили в военном ведомстве, имеет особое значение для продолжения наступательных действий, в том числе на Артемовск.