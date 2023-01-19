Французский волонтер и журналист Боке подал заявление на предоставление российского гражданства

Французский волонтер и журналист Боке попросил российского гражданства. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Французский волонтер и журналист Адриан Боке в декабре 2022 года подал в МВД РФ заявление на предоставление ему российского гражданства.

«Подал заявление на получение гражданства, потому что чувствую себя в безопасности в России и хотел бы этого же для своей дочери», - цитирует Боке ТАСС.

Ранее сообщалось, что Боке, который освещал боевые действия в Донбассе, попросил убежища у российских властей.

В МВД России сообщили, что готовы рассмотреть прошение бывшего французского военного Адриана Боке о предоставлении ему убежища в России.

Ранее Боке заявил о преступлениях, которые совершают украинские военные.

«Там на месте я был свидетелем военных преступлений. Я видел много военных преступлений. Я говорю только о тех, что я сам видел на месте, и только те, которые совершили украинские военные, а не русские», - сказал Боке после того, как побывал с волонтерской миссией на Украине.

Эксклюзивное интервью с Адрианом Боке здесь на KP.RU.