Путин встретился с ветеранами в 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда

Путин встретился с ветеранами и представителями патриотических общественных организаций. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин встретился с ветеранами и представителями патриотических общественных объединений. Встреча была приурочена к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

Путин вместе с ветеранами посмотрел трейлер нового фильма «Нюрнберг». Кинолента посвящена международному судебному процессу над нацистскими преступниками Второй мировой войны.

«Вещь очень важная. Такие фильмы, такие произведения и сохраняют ту самую историческую память, о необходимости сохранения которой я уже говорил», - сказал Путин.

Подробный отчет о встрече президента с ветеранами и общественными активистами опубликован на официальном сайте Кремля, он доступен здесь.

Тем временем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с ветеранами 18 января 2023 года, в день 80-летия прорывы блокады Ленинграда, посетил мемориал "Белый танк" и возложил цветы. Именно на этом месте 80 лет назад советские войска прорывали блокаду Ленинграда.

Подробнее о том, как в Ленинградской области почтили память героев, 80 лет назад прорвавших блокаду, здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что Матвиенко, Валуев и Бельский возложили цветы к монументу Героическим защитникам Ленинграда.

Главные заявления Путина во время визита в Санкт-Петербург здесь на KP.RU.