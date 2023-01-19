Британцев возмутила реакция Елены Зеленской на крушение вертолета в Броварах

Британцы назвали реакцию Елены Зеленской на крушение вертолета в Броварах неискренней и показательной. Фото: REUTERS

Британцев возмутила реакция первой леди Украины Елены Зеленской на известие о гибели 18 человек в результате крушения вертолета в Броварах. Напомним, в среду 18 января были опубликованы фотографии плачущей Елены Зеленской, которая принимает участие в ВЭФ в Давосе.

Читатели издания Daily Mail назвали реакцию Зеленской неискренней и показательной и усомнились в том, что первая леди Украины «проронила хоть одну слезинку» по тысячам погибших в Донбассе из-за действий киевских силовиков людей.

Комментаторы назвали Елену Зеленскую «очередной актрисой» и предложили дать ей «стодолларовую купюру, чтобы она вытерла слезы».

Один из пользователей задался вопросом, «критиковали ли когда-либо Зеленского люди, находившиеся в вертолете».

Напомним, глава МВД Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин погибли в результате крушения вертолета в Киевской области 18 января 2023 в пригороде Киева Бровары. Вертолет упал на территорию детского сада.

Сообщалось, что среди погибших было трое детей, пострадали 26 человек, в том числе 12 детей.

Видео с места крушения вертолета в Броварах Киевской области 18 января 2023 здесь на KP.RU.