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НовостиПолитика19 января 2023 1:31

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил об уничтожении обученных резервов ВСУ в Артемовске

Эксперт рассказал, что Киев начал призывать в армию 13-летних подростков и недееспособных людей
Мария ПАВЛОВА
Американский эксперт рассказал, что на Украине начали призывать подростков с 13 лет.

Американский эксперт рассказал, что на Украине начали призывать подростков с 13 лет.

Фото: REUTERS

Обученные резервы ВСУ уничтожены российской армией в Артемовске (украинское название населенного пункта – Бахмут). Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Украинцы пытались сформировать резервы для возможного наступления на южном направлении. Эти подразделения погибли в Бахмуте», - сказал Макгрегор на своем YouTube-канале.

По информации эксперта, в распоряжении ВСУ остается 140-150 тысяч боеспособных солдат. Макгрегор заявил, что Киев вынужден призывать в армию недееспособных людей и подростков от 13 лет.

Ранее эксперт Литовкин объяснил, почему так важен Артемовск и зачем Запад заранее рассказывает про отступление ВСУ.

Напомним, сдавшийся в плен боец Вооруженных сил Украины заявил, что в Артемовске погибла рота его сослуживцев. По его словам, в Артемовске ВСУ несли огромные потери, а командование и иностранные наемники относились к мобилизованным украинцам как к «пушечному мясу».

Тем временем житель Соледара рассказал, как украинских военных «вели на мясо». По словам мужчины, тела погибших валялись во дворах, их не забирали.