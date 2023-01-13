РИА Новости: житель Соледара рассказал, как украинских военных «вели на мясо»

Житель Соледара рассказал об огромных потерях ВСУ. Фото: REUTERS

Украинские военные понесли колоссальные потери в Соледаре, при этом тела погибших никто не забирал, они валялись во дворах и около подъездов. Об этом рассказал РИА Новости житель освобожденного города.

«Остатки тел лежали по всему двору, и никто их не забирал – да они им и не нужны, они – мясо», - сказал собеседник агентству.

По словам жителя Соледара, в украинских вооруженных формированиях были как контрактники, так и добровольцы и мобилизованные.

«Шли уже даже и худые, и толстые, инвалиды, на мясо вели всех», - приводит РИА Новости рассказ мужчины.

Также сообщается, что мирные жители Соледара размещаются в городе Шахтерске.

Ранее украинский солдат рассказал, как командование бросило военных под Соледаром без еды и воды.

Напомним, российские войска перемололи в Соледаре несколько украинских бригад, которые Киев готовил к наступлению на Крым.

Как Соледар встречает русских военных, читайте здесь на KP.RU.

Что на самом деле означает взятие под контроль Соледара для России, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем советник Зеленского Арестович рассказал, как украинские подразделения бегут под Соледаром целыми ротами.

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