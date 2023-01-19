В Петербурге активисты развернули трехсотметровую Георгиевскую ленту в память жертв блокадного Ленинграда

Активисты развернули трехсотметровую Георгиевскую ленту в Парке Победы в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Фото: кадр из видео.

Трехсотметровую Герогиевскую ленту развернули активисты «Волонтерской роты» в Партке Победы в Петербурге. Об этом в среду 18 января сообщила пресс-служба правительства Петербурга.

В акции участвовали более тысячи юношей и девушек, они прошли с лентой 872 метра. Столько дней длилась блокада Ленинграда во время Второй мировой войны.

Напомним, президент России Владимир Путин встретился с ветеранами и представителями патриотических общественных объединений. Встреча была приурочена к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Путин вместе с ветеранами посмотрел трейлер нового фильма «Нюрнберг». Кинолента посвящена международному судебному процессу над нацистскими преступниками Второй мировой войны.

Тем временем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с ветеранами 18 января 2023 года, в день 80-летия прорывы блокады Ленинграда, посетил мемориал "Белый танк" и возложил цветы. Именно на этом месте 80 лет назад советские войска прорывали блокаду Ленинграда.

Подробнее о том, как в Ленинградской области почтили память героев, 80 лет назад прорвавших блокаду, здесь на KP.RU.