Российский военный рассказал, что ВСУ используют заградотряды, стреляющие в спину своим сослуживцам. Фото: REUTERS

В украинской армии практикуется применение заградотрядов для предотвращения бегства солдат с поля боя и сдачи в плен. Об этом рассказал российский офицер.

По словам российского военнослужащего, украинские заградотряды состоят из националистов, которые стреляют в спину своим сослуживцам.

«Они понимают, что у них «спина прикрыта» их же заградотрядами... Опять же, где нацбатальоны, да, они стреляют в спину своим», - приводит слова собеседника РИА Новости.

Напомним, сдавшийся в плен боец Вооруженных сил Украины заявил, что в Артемовске погибла рота его сослуживцев. По его словам, в Артемовске ВСУ несли огромные потери, а командование и иностранные наемники относились к мобилизованным украинцам как к «пушечному мясу».

Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор заявил об уничтожении обученных резервов ВСУ в Артемовске. Эксперт рассказал, что Киев начал призывать в армию 13-летних подростков и недееспособных людей.

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