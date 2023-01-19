Польский генерал призвал мобилизовать украинских беженцев

В Польше предложили мобилизовать украинских беженцев. Фото: REUTERS

Мобилизовать украинских беженцев и создать из них новые формирования украинской армии призвал экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скжипчак. Генерал-полковник в запасе апеллировал к историческому опыту 1940-х годов, когда во Франции создавалась армия из польских эмигрантов.

Скжипчак предложил НАТО мобилизовать и обучить находящихся в Польше, Германии и Франции украинцев.

«Вместе с НАТО мы должны начать подготовку новых формирований украинской армии — в Польше, Германии и Франции», - сказал генерал-полковник в интервью изданию wPolityce.

Тем временем в Польше украинские школьники подали жалобу на учительницу из-за ее политических взглядов. Педагог принимала участие в пикете против украинизации Польши.

Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор заявил об уничтожении обученных резервов ВСУ в Артемовске. Эксперт рассказал, что Киев начал призывать в армию 13-летних подростков и недееспособных людей.

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